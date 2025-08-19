LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight è stato annunciato con un entusiasmante trailer durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025, e sembra promettere l'esperienza definitiva per i fan del Cavaliere Oscuro, con un'avventura open world dotata addirittura di combattimenti freeflow.

Insomma, dove non ha potuto Rocksteady ci ha pensato TT Games, reduce dal successo dei suoi ultimi giochi LEGO e ora impegnata a portare sullo schermo l'intera epopea dell'Uomo Pipistrello, dalle origini al picco della sua carriera di vigilante e protettore di Gotham, in un mix di straordinarie citazioni.

In arrivo nel 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight punta a consegnarci l'esperienza LEGO definitiva, sia dal punto di vista strutturale che del gameplay, grazie appunto a un sistema di combattimento che riprende le meccaniche della serie Batman: Arkham.

Oltre alla trilogia di Christopher Nolan e al Batman di Michael Keaton, il gioco riprende anche sequenze tratte da The Batman e ci consentirà di esplorare lo scenario a bordo della Batmobile o del Bat-veicolo che preferiamo.