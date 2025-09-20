LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro celebre il Batman Day 2025 con un bel video dietro le quinte

Il video consente di dare uno sguardo al nuovo videogioco da diversi punti di vista, fornendo alcune informazioni sulla costruzione di questo e sul gameplay che lo caratterizza, con tanto di interventi da parte di James Gunn (co-direttore e capo dell'ufficio esecutivo dei DC Studios), di Jim Lee (presidente, editore e capo dell'ufficio creativo di DC), Jonathan Smith (direttore strategico e capo della squadra di sviluppo di TT Games), Jesper C. Nielsen (direttore creativo del Gruppo LEGO) e altri membri del team.

Una celebrazione della storia di Batman

In effetti, il video in questione attraversa una notevole quantità di argomenti, effettuando una sorta di panoramica su come questi 86 anni di storia di Batman tra film, show televisivi, fumetti e giochi siano stati riuniti da TT Games, con il tradizionale senso dell'umorismo LEGO, nel nuovo gioco.

"Questo gioco è una celebrazione di tutto il percorso di Batman" ha detto James Gunn, sintetizzando bene il significato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ricopre giunti a questo punto del percorso.

Rimanendo in ambito nostalgico, nel gioco gli utenti potranno sbloccare il costume Età dell'Oro di Batman, un costume classico basato sul debutto del Cavaliere Oscuro in Detective Comics n°27 (1939), disponibile per i giocatori idonei che hanno creato un account WB Games e per coloro che ne possiedono già uno.

Sviluppato da TT Games, LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ci porta in un epico viaggio per diventare l'eroe di Gotham City, partendo dalle origini alla leggenda, attraversandone diverse fasi.

Il gioco non ha ancora una data di uscita precisa ma il lancio è previsto per il 2026 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Di recente abbiamo visto che avrà un mondo aperto più ampio di quello di Batman: Arkham Knight e che rappresenta un po' la fusione di tutti i Batman dei giochi, fumetti, film e serie TV.