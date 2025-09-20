DanDaDan: Stagione 3 è stata appena annunciata ma il periodo di uscita potrebbe essere lontano

Con la messa in onda dell'Episodio 24, l'ultimo della Stagione 2, è stato annunciato anche DanDaDan: Stagione 3, con l'ulteriore adattamento del manga in serie animata che è già in produzione ma non ha ancora un periodo di uscita, cosa che fa pensare alla possibilità di un'attesa più lunga.
L'anime si trova al momento ancora piuttosto indietro rispetto agli eventi messi in scena dal manga di Yukinobu Tatsu, cosa piuttosto normale per un adattamento animato partito più tardi rispetto al fumetto originale e dotato anche di una produzione dal notevole livello qualitativo.
Considerando il successo raggiunto dalla prima e dalla seconda stagione, l'arrivo di un DanDaDan: Stagione 3 era praticamente scontato, ma accogliamo comunque con gioia l'annuncio ufficiale da parte di Shueisha e Science Saru, lo studio che si occupa della trasposizione in video.
Dettagli su storia e possibile periodo di uscita
Il fatto che non sia stato comunicato alcun periodo di uscita fa temere che l'attesa per la Stagione 3 possa essere più lunga dell'intervallo visto tra la prima e la seconda stagione, considerando che in effetti quest'ultima era stata annunciata almeno con una finestra temporale più definita.
Science Saru è uno studio piuttosto piccolo e molto meticoloso, e avendo già altri progetti in corso è probabile che abbia intenzione di prendersi del tempo per realizzare al meglio DanDaDan: Stagione 3, nonostante questa sia già in produzione.
Seguendo la storia vista nel manga, e considerando il punto in cui è arrivata la Stagione 2, possiamo immaginare che la Stagione 3 terminerà l'arco narrativo dei Kaiju e dovrebbe arrivare ben dentro la saga degli Space Globalist.
Nuovi aggiornamenti sulla serie animata potrebbe arrivare durante la Jump Festa 2026 che si terrà tra il 20 e il 21 dicembre di quest'anno, durante la quale DanDaDan sarà protagonista di una presentazione speciale al Red Stage, con un evento che promette interessanti novità per la serie su Netflix.