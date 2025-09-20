DanDaDan: Stagione 3 è stata appena annunciata ma il periodo di uscita potrebbe essere lontano

Considerando il successo raggiunto dalla prima e dalla seconda stagione, l'arrivo di un DanDaDan: Stagione 3 era praticamente scontato, ma accogliamo comunque con gioia l'annuncio ufficiale da parte di Shueisha e Science Saru, lo studio che si occupa della trasposizione in video.

Con la messa in onda dell'Episodio 24, l'ultimo della Stagione 2, è stato annunciato anche DanDaDan: Stagione 3 , con l'ulteriore adattamento del manga in serie animata che è già in produzione ma non ha ancora un periodo di uscita , cosa che fa pensare alla possibilità di un'attesa più lunga.

Dettagli su storia e possibile periodo di uscita

Il fatto che non sia stato comunicato alcun periodo di uscita fa temere che l'attesa per la Stagione 3 possa essere più lunga dell'intervallo visto tra la prima e la seconda stagione, considerando che in effetti quest'ultima era stata annunciata almeno con una finestra temporale più definita.



Science Saru è uno studio piuttosto piccolo e molto meticoloso, e avendo già altri progetti in corso è probabile che abbia intenzione di prendersi del tempo per realizzare al meglio DanDaDan: Stagione 3, nonostante questa sia già in produzione.

Seguendo la storia vista nel manga, e considerando il punto in cui è arrivata la Stagione 2, possiamo immaginare che la Stagione 3 terminerà l'arco narrativo dei Kaiju e dovrebbe arrivare ben dentro la saga degli Space Globalist.

Nuovi aggiornamenti sulla serie animata potrebbe arrivare durante la Jump Festa 2026 che si terrà tra il 20 e il 21 dicembre di quest'anno, durante la quale DanDaDan sarà protagonista di una presentazione speciale al Red Stage, con un evento che promette interessanti novità per la serie su Netflix.