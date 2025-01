L'anime di Dandadan ha superato Dragon Ball Daima su Netflix, andando oltre le aspettative dei produttori

Proprio il confronto con Dragon Ball Daima è curioso, perché il lancio di quest'ultima serie in un periodo vicino a quello dell'adattamento del manga di Yukinobu Tatsu poteva rappresentare un notevole rischio, ma la sfida è stata vinta in maniera inaspettata.

Come abbiamo visto, questi risultati hanno portato già alla conferma della Stagione 2 di Dandadan , che dovrebbe andare in scena a partire da luglio 2025 , in attesa di una data di uscita più precisa, seguendo in maniera fedele l'andamento del manga in termini di eventi messi in scena.

Dandadan si conferma uno dei maggiori successi del 2024 in ambito anime, con la serie che ha superato anche Dragon Ball Daima come ascolti su Netflix ed è andata nettamente oltre le aspettative dei produttori, come riferito da Shonen Jump.

L'anime ha portato alla scoperta del manga, per molti

Bisogna considerare che il confronto fra le due serie qui viene fatto esclusivamente sui dati di Netflix, dunque è una visione parziale della situazione, considerando che le serie vengono trasmesse anche su altri servizi e, nel complesso, i risultati potrebbero essere diversi.



In ogni caso, è certo che Dandadan abbia superato le aspettative della produzione, in base a quanto riferito da Shihei Lin, editor di Jump.

A quanto pare, il successo della serie animata ha fatto da traino anche per il manga, con molti utenti che, scoprendo l'anime, hanno deciso di lanciarsi nella lettura della versione originale.

Questo ha causato la necessità di ristampare molte copie del manga, innescando lo sperato circolo virtuoso a cui si punta in genere in questi casi.

"Dopo un'attenta pianificazione e varie discussioni, Dandadan ha iniziato ad andare in onda in tutto il mondo nell'ottobre 2024 e ha raggiunto la prima posizione in molti servizi di streaming. Per fortuna abbiamo dovuto ristampare la serie in grandi quantità", ha riferito Lin in un messaggio su X.

"Molte persone hanno apprezzato la serie in tutto il mondo, anche più di quanto il team di produzione si aspettasse. La seconda serie andrà in onda l'anno prossimo, quindi lavoreremo sodo per assicurarci che tutti continuino ad apprezzarla."

Il successo della serie animata ha fatto bene anche a Netflix, che si sta ponendo sempre più come un punto di riferimento nella distribuzione di anime.