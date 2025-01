Netflix ha confermato con un teaser il mese d'uscita e la produzione della Stagione 2 di DanDaDan

Netflix ha pubblicato un teaser trailer della seconda stagione dell'anime DanDaDan , con cui ha confermato il periodo d'uscita e la produzione della stessa. Potremo quindi vedere le nuove vicende di Momo, Okarun e della Turbo Nonna a luglio 2025 , in data ancora da destinarsi. Considerando com'è finita la prima stagione, era scontato che fosse in arrivo la seconda, anche se di questi tempi non si può mai dire. Quindi proseguiranno le indagini sulla famiglia di Jiji da cui si spera apprenderemo dei nuovi dettagli sulla folle storia di spiriti, alieni e testicoli d'oro di cui è fatto l'anime.

Un finale troncato

Il video in sé riparte proprio dal finale della Stagione 1, per poi mostrare delle scene della seconda, compresi alcuni nuovi, inquietanti personaggi. Se non avete visto le prime puntate, o se state finendo di vederle, forse è meglio evitare di guardare il video, perché contiene inevitabilmente delle anticipazioni.

DanDaDan è una serie nata dal manga scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu, ancora in pubblicazione. Racconta le vicende della liceale Momo Ayase e del suo incontro con il compagno di scuola nerd Ken Takakura, che ribattezzerà Okarun a causa dell'omonimia del ragazzo con il suo attore preferito. Lei crede negli spiriti, lui negli alieni. Lo scontro è inevitabile, tanto che una sfida per dimostrare chi dei due abbia ragione, avvia una catena di eventi folli da cui emergeranno enormemente diversi. In molti sensi. Nel corso della storia dovranno affrontare diversi nemici e faranno la conoscenza di altri personaggi, che andranno a formare un cast davvero sopra le righe.