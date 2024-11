Fan di DanDaDan accorrete, perché ora potete acquistare le gonadi maschili d'oro perdute di Okarun

DanDaDan è uno dei fenomeni anime del momento, tra Netflix e Crunchyroll. Chi lo ha visto ha avuto modo di apprezzare l'irriverenza che lo permea e la presenza di alcuni tocchi di classe, come il fatto che uno dei protagonisti, Okarun, venga privato della sue gonadi, trasformate in sfere dorate . Senza scendere nei dettagli, sappiate che intorno ai due oggetti è stata costruita parte della trama, che oscilla moltissimo tra il serio e il faceto, capace com'è di affrontare argomenti molto duri, alleggerendo poi i toni con scenette folleggianti e situazioni assurde.

Un oggetto prezioso

La compagnia FuRyu ha infatti annunciato di aver ricreato i testicoli d'oro del ragazzo maledetto, che saranno ottenibili da delle macchinette a premi in Giappone. Quelle che, appunto, fruttano delle sfere con dentro dei premi. In questo caso il premio sarà la sfera stessa.

Una gonade d'oro di Okarun nell'anime

Per adesso non c'è una data di lancio precisa per questo prezioso oggetto, anche se si parla di 2025 per l'arrivo nelle sale giochi giapponesi. I fan occidentali dovranno probabilmente accontentarsi di importarli. Del resto, come farne a meno visto che sono state riprodotte nelle dimensioni originali? Bisognerà sbrigarsi però, visto che la Turbo Nonna potrebbe volerli prima di tutti gli altri (chi ha visto la serie sa a cosa ci riferiamo).

Piccola anticipazione a uso e consumo di chi vuole saperne di più: maledetto dalla Turbo Nonna, uno spirito inquieto che corre a grandissima velocità e che diventerà uno dei personaggi principali della serie, Okarun viene privato dei suoi testicoli dalla stessa, che però li perde durante una scena d'inseguimento mozzafiato. Perché sono dorati? Perché sono permeati dal suo spirito.