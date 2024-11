Samsung sfida i Rayban Meta: occhiali smart con Google Gemini in arrivo nel 2025?

L'interesse per gli occhiali smart è in costante crescita e Samsung sembra pronta a lanciare la sua sfida a Meta, il principale attore in questo settore. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Wellsen XR, un centro di ricerca cinese, il colosso coreano avrebbe in programma di presentare i suoi primi occhiali smart nel terzo trimestre del 2025.

Specifiche degli occhiali smart Samung con Gemini

Dal punto di vista hardware, le indiscrezioni suggeriscono che i nuovi occhiali smart di Samsung avranno caratteristiche tecniche molto simili ai RayBan Meta. Il cuore del dispositivo sarà il processore Qualcomm AR1, specificamente progettato per applicazioni di realtà aumentata, affiancato da un secondo chip NXP. Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla di un sensore Sony IMX681 da 12 megapixel. Anche la batteria, con una capacità di 155 mAh, e il peso di circa 50 grammi, sembrano ricalcare le specifiche del modello di Meta.

Un tweet che riassume le informazioni emerse da Wellsen XR Research

Le vere differenze si troveranno nel software. Grazie alla collaborazione con Google, gli occhiali smart di Samsung potranno contare sull'intelligenza artificiale di Gemini. L'integrazione con Google Workspace potrebbe rappresentare un punto di forza significativo per il prodotto Samsung.

Tra le funzionalità più interessanti, si vocifera la possibilità di effettuare pagamenti tramite la scansione di QR Code e di utilizzare i movimenti delle mani per interagire con il software. La fotocamera integrata, oltre a scattare foto e registrare video, potrebbe quindi diventare uno strumento versatile per diverse attività quotidiane.

Al momento, il design degli occhiali smart di Samsung rimane un mistero. È possibile che l'azienda scelga di adottare un look simile a quello dei RayBan Meta, puntando su un design discreto e facilmente indossabile. Non è escluso, però, che Samsung decida di sperimentare soluzioni più originali, pur mantenendo un occhio di riguardo alla portabilità.

Per la data di uscita si parla di un generico 2025, quindi non dovrebbe mancare molto per scoprire se le indiscrezioni saranno confermate e quali saranno le reali potenzialità di questi nuovi dispositivi. Anche perché il successo dei Ray-Ban Meta in Europa ha sorpreso anche Luxottica, ma alcuni studenti hanno già mostrato i rischi per la privacy degli smart glasses.

Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.