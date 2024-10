Ray-Ban Meta: il successo in Europa ha sorpreso anche Luxottica

La dichiarazione è arrivata nel corso del resoconto finanziario per i risultati registrati durante il terzo trimestre fiscale. Grassi ha qui specificato che "giusto per dare un'idea, non è un successo solo negli Stati Uniti, com'è ovvio. Ma è un successo anche qui. Nel 60% dei negozi Ray-Ban in Europa, nell'area EMEA, Ray-Ban Meta è il prodotto più venduto".

Ray-Ban Meta e Orion

I Ray-Ban Meta sono disponibili in diverse varianti, ispirate a modelli iconici come Wayfarer e Skyler, e hanno un prezzo di partenza di oltre 300 euro. La loro popolarità dimostra il crescente interesse del pubblico per i dispositivi indossabili che integrano funzionalità smart senza sacrificare l'estetica.

I modelli più economici di Ray-Ban Meta

Ma mentre i Ray-Ban Meta continuano a conquistare il mercato, Meta sta già lavorando a un nuovo dispositivo indossabile per la realtà mista, denominato Orion. Ancora in fase di sviluppo e non disponibile per la vendita, Orion promette di rivoluzionare l'interazione con il mondo virtuale, permettendo di controllare gli elementi digitali con i gesti delle mani.

Il successo dei Ray-Ban Meta e le ambizioni di Meta per il futuro dei dispositivi indossabili confermano il ruolo centrale di questa categoria di prodotti nell'evoluzione dell'interazione tra uomo e tecnologia. Anche se i dubbi sul loro utilizzo non sono pochi, visto che alcuni studenti hanno mostrano i rischi per la privacy degli smart glasses Meta.

Voi che cosa ne pensate del successo di questi dispositivi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.