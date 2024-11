Con Astro Bot, è il decimo anno di fila che Sony ha almeno un gioco candidato per il GOTY dei The Game Awards

Come saprete, ieri Geoff Keighley ha annunciato le nomination per le varie categorie dei The Games Awards 2024 , incluse quelle per il premio più prestigioso di gioco dell'anno, o GOTY che dir si voglia. Tra i titoli in lizza figura anche il platform Astro Bot , che segna un record personale per Sony : è il decimo anno di fila che ha dei giochi in gara per ottenere il prestigioso riconoscimento, vinto oltretutto due volte.

Un lungo elenco

Vediamo tutti i giochi di Sony in lizza per il GOTY dei The Game Awards negli ultimi dieci anni:

2015 - Bloodborne

2016 - Uncharted 4: A Thief's End

2017 - Horizon Zero Dawn

2018 - Marvel's Spider-Man / God of War (Vincitore)

2019 - Death Stranding

2020 - Ghost of Tsushima / The Last of Us Part II (Vincitore)

2021 - Ratchet & Clank: Rift Apart

2022 - Horizon Forbidden West / God of War: Ragnarök

2023 - Marvel's Spider-Man 2

2024 - Astro Bot

Vediamo l'elenco di tutti i nominati per il GOTY di quest'anno: Astro Bot di Team Asobi, Balatro di LocalThunk, Black Myth: Wukong di Game Science, Elden Ring Shadow of the Erdtree di FromSoftware, Final Fantasy VII Rebirth di Square Enix e Metaphor: ReFantazio di Studio Zero.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che i TGA 2024 terranno banco il 12 dicembre (in Italia venerdì 13 dicembre tra l'1:30 e le 5:00 del mattino) su più di trenta piattaforme di streaming digitale. Noi di Multiplayer.it lo seguiremo in diretta. Presto vi forniremo tutti i dettagli in merito alla nostra copertura.