Un trailer ha annunciato Sekiro: No Defeat, l'anime incentrato sul gioco di FromSoftware

L'adattamento animato è curato da Studio Qzil.la e non c'è ancora una data di uscita precisa, ma dovrebbe arrivare nel corso del 2026, distribuito da Crunchyroll in esclusiva in tutto il mondo tranne Giappone, Cina, Corea e Russia.

Il primo trailer mostrato questa sera è basato su una clip dell'anime e consente di vedere il protagonista in questa nuova versione, a dire il vero alquanto vicino a quella originale del videogioco, mentre è impegnato in un combattimento.

Sapevamo che Sekiro era destinato a diventare un franchise trans-media, e l' anime è stato annunciato proprio questa sera con un primo trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2025, con il titolo Sekiro: No Defeat .

Un adattamento non semplice

"Abbiamo intrapreso la missione monumentale di animare il fantastico Sekiro: Shadows Die Twice", ha riferito al riguardo il director di Sekiro: No Defeat, Kenichi Kutsuna.

Oltre alla direzione affidata a Kutsuna, veniamo a sapere che la sceneggiatura è ad opera di Takuya Satou, il character design è di Takahiro Kishida e la direzione dell'animazione è affidata a Kaito Moki.

L'art director è Yuji Kaneko, mentre il compositore delle musiche è Shuta Hasunuma, con la produzione effettuata in collaborazione con ARCH.

"Stiamo riversando ogni grammo della nostra visione artistica e della nostra passione per la bellezza nella sua produzione", ha spiegato ancora Kutsuna.

"Il prodotto finale è stato realizzato per essere un'esperienza davvero memorabile, che lascerà un ricordo indelebile sia nei fan più affezionati del gioco sia in coloro che stanno scoprendo il mondo di Sekiro per la prima volta. Vi invitiamo ad attenderlo con impazienza".