Warhammer 40.000: Dawn of War 4 annunciato durante l'Opening Night Live

Un altro annuncio a sorpresa durante l'Opening Night Live 2025, dopo quelli di Hollow Knight: Silksong e del nuovo Lego Batman: Warhammer 40.000: Dawn of War 4, capitolo inedito e attesissimo della celebre serie di strategici a turni ambientiata nel mondo di Warhammer 40.000. Proprio in questi giorni è stata lanciata l'edizione rimasterizzata del primo episodio, che ha venduto davvero bene.
I dettagli
Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è stato mostrato con un filmato in computer grafica, che ha introdotto lo scenario, confermando poi l'uscita nel corso del 2026.
Nell'oscurità desolata del 41° Millennio, la guerra è l'unica costante. Assumete il comando di quattro fazioni, plasmate dalla lotta. Guidate la furia genetica degli Space Marine, l'implacabile marea verde degli Orki, le legioni immortali dei Necron o, per la prima volta nella saga, scatenate le macchine da guerra dell'Adeptus Mechanicus. Ogni fazione sarà differente e offrirà i suoi elementi unici.
Frutto della penna del celebre autore della Black Library, John French, l'avvincente storia di Dawn of War IV vi trascinerà in un conflitto di proporzioni apocalittiche. Sia in solitaria che in una campagna cooperativa, svelate un'oscura narrazione attraverso capitoli dedicati a ciascuna fazione, arricchiti da sequenze cinematografiche mozzafiato che vi getteranno nel cuore della battaglia.