Warhammer 40.000: Dawn of War 4 annunciato durante l'Opening Night Live

Un altro annuncio a sorpresa durante l'Opening Night Live 2025, dopo quelli di Hollow Knight: Silksong e del nuovo Lego Batman: Warhammer 40.000: Dawn of War 4, capitolo inedito e attesissimo della celebre serie di strategici a turni ambientiata nel mondo di Warhammer 40.000. Proprio in questi giorni è stata lanciata l'edizione rimasterizzata del primo episodio, che ha venduto davvero bene.