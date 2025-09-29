Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è stato mostrato con un nuovo trailer al TGS 2025

King Art Games ha pubblicato un nuovo trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 in occasione del PC Gaming Show trasmesso durante il Tokyo Game Show 2025: uno spettacolare montaggio catturato in-engine, dunque con la grafica effettiva del gioco.
Ambientato diversi anni dopo gli eventi di Dawn of War: Dark Crusade, il quarto capitolo della celebre serie strategica ci riporterà su Kronus per coinvolgerci nella sanguinosa battaglia fra gli Space Marine del Capitolo dei Blood Ravens, gli Adeptus Mechanicus e le orde degli Orki.
Quando l'esito dello scontro sembrava ormai stabilito, è tuttavia apparsa una nuova fazione: i potenti Necron. L'Imperium si è dunque trovato costretto a riorganizzare le proprie linee nel disperato tentativo di ottenere una vittoria tutt'altro che scontata.
Il trailer si focalizza sugli scontri ravvicinati per restituire un'idea precisa dei tanti miglioramenti che King Art Games ha apportato all'esperienza rispetto al passato, curandone il comparto tecnico e artistico fin nei minimi particolari.
Un grande ritorno
Annunciato durante l'ultima Opening Night Live, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 segna il ritorno di un franchise profondamente amato dagli appassionati di strategici in tempo reale, che tuttavia non erano rimasti affatto contenti del terzo capitolo, caratterizzato da scelte divisive.
Dawn of War 4 punta dunque a riportare la saga alle sue origini, prendendo le cose migliori degli episodi precedenti e miscelandole a un impianto modernizzato, visivamente spettacolare e capace di offrire numeri davvero interessanti.