Warhammer 40.000: Dawn of War 4 presenta la fazione degli Orki con un trailer

Naturalmente mettersi alla guida degli Orki in Warhammer 40.000: Dawn of War 4 consentirà di utilizzare un approccio molto diretto , puntando a superare gli avversari sulla base dei soli numeri e di un'energia inesauribile, che renderà inutili le loro finezze.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4, abbiamo provato il nuovo capitolo della serie strategica

Gli abili soldati al servizio dell'Imperium possono contare su armi, corazzature e tecnologie avanzate, ma la furia degli Orki non si ferma di fronte a nulla e questo nuovo trailer chiarisce molto bene il concetto, contrapponendo due forze decisamente diverse fra di loro.

Nel video assistiamo appunto a una battaglia fra Orki e Space Marine, con diversi rovesciamenti di fronte e colpi di scena che sembrano chiudere il confronto ma solo momentaneamente, visto che appunto le orde di guerrieri selvaggi non accettano la sconfitta.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 ha presentato la fazione degli Orki con uno spettacolare trailer cinematografico che conferma la ferocia e persino la follia dell'iconica razza, che punta a vincere ogni scontro a prescindere dal prezzo.

Un grandissimo ritorno

Annunciato durante l'ultima edizione della Opening Night Live, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 si pone come il grandissimo ritorno di una serie strategica iconica, che punta a ripristinare le meccaniche degli esordi ma adeguando l'impianto ai canoni attuali.

Non c'è dubbio che i talentuosi sviluppatori di King Art Games abbiano tutte le carte in regola per portare a termine questa non facile missione, che peraltro hanno accettato con grande entusiasmo essendo tutti profondamente appassionati di Dawn of War.