Warhammer 40.000: Dawn of War 4 presenta la fazione degli Orki con un trailer

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 ha presentato la fazione degli Orki con uno spettacolare trailer cinematografico che conferma la ferocia e persino la follia dell'iconica razza, che punta a vincere ogni scontro a prescindere dal prezzo.
Nel video assistiamo appunto a una battaglia fra Orki e Space Marine, con diversi rovesciamenti di fronte e colpi di scena che sembrano chiudere il confronto ma solo momentaneamente, visto che appunto le orde di guerrieri selvaggi non accettano la sconfitta.
Gli abili soldati al servizio dell'Imperium possono contare su armi, corazzature e tecnologie avanzate, ma la furia degli Orki non si ferma di fronte a nulla e questo nuovo trailer chiarisce molto bene il concetto, contrapponendo due forze decisamente diverse fra di loro.
Naturalmente mettersi alla guida degli Orki in Warhammer 40.000: Dawn of War 4 consentirà di utilizzare un approccio molto diretto, puntando a superare gli avversari sulla base dei soli numeri e di un'energia inesauribile, che renderà inutili le loro finezze.
Un grandissimo ritorno
Annunciato durante l'ultima edizione della Opening Night Live, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 si pone come il grandissimo ritorno di una serie strategica iconica, che punta a ripristinare le meccaniche degli esordi ma adeguando l'impianto ai canoni attuali.
Non c'è dubbio che i talentuosi sviluppatori di King Art Games abbiano tutte le carte in regola per portare a termine questa non facile missione, che peraltro hanno accettato con grande entusiasmo essendo tutti profondamente appassionati di Dawn of War.