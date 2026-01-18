Le fazioni di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 sono state presentate da un esperto

IGN ha intervistato l'esperto Arbitor Ian per chiedergli di presentare in un video le fazioni di Warhammer 40.000: Dawn of War 4, ovverosia Space Marine, Adeptus Mechanicus, Necron e Orki.

Gli Space Marine verranno rappresentati nel gioco dai Corvi Sanguinari, un Capitolo creato appositamente per la serie Dawn of War e caratterizzato da origini sconosciute, nonché da una sorta di venerazione nei confronti dei Librarian che consente loro di anticipare le mosse degli avversari e scegliere con attenzione dove e come combattere.

Una grande novità di Dawn of War 4 è tuttavia rappresentata dalla possibilità di controllare anche un secondo Capitolo, quello degli Angeli Oscuri: fra i combattenti più abili e antichi dell'Imperium, sono guidati dal Primarca Lion El'Jonson, anch'esso giocabile durante le fasi finali della campagna.

La seconda fazione è quella degli Adeptus Mechanicus, custodi della tecnologia e adoratori del Dio Macchina: una sorta di sacerdoti convinti che ogni conoscenza esista già e debba solo essere riscoperta, e che combattono servendosi di cyborg e macchine arcane coordinate da un Tech Priest.