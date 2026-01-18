1

Le fazioni di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 sono state presentate da un esperto

IGN ha intervistato l'esperto Arbitor Ian affinché presentasse le fazioni che troveremo disponibili nell'atteso Warhammer 40.000: Dawn of War 4.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/01/2026
Uno degli Orki in Warhammer 40.000: Dawn of War 4
Warhammer 40.000: Dawn of War IV
Warhammer 40.000: Dawn of War IV
IGN ha intervistato l'esperto Arbitor Ian per chiedergli di presentare in un video le fazioni di Warhammer 40.000: Dawn of War 4, ovverosia Space Marine, Adeptus Mechanicus, Necron e Orki.

Gli Space Marine verranno rappresentati nel gioco dai Corvi Sanguinari, un Capitolo creato appositamente per la serie Dawn of War e caratterizzato da origini sconosciute, nonché da una sorta di venerazione nei confronti dei Librarian che consente loro di anticipare le mosse degli avversari e scegliere con attenzione dove e come combattere.

Una grande novità di Dawn of War 4 è tuttavia rappresentata dalla possibilità di controllare anche un secondo Capitolo, quello degli Angeli Oscuri: fra i combattenti più abili e antichi dell'Imperium, sono guidati dal Primarca Lion El'Jonson, anch'esso giocabile durante le fasi finali della campagna.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 introdurrà una novità assoluta per la serie Warhammer 40.000: Dawn of War 4 introdurrà una novità assoluta per la serie

La seconda fazione è quella degli Adeptus Mechanicus, custodi della tecnologia e adoratori del Dio Macchina: una sorta di sacerdoti convinti che ogni conoscenza esista già e debba solo essere riscoperta, e che combattono servendosi di cyborg e macchine arcane coordinate da un Tech Priest.

Necron e Orki

Annunciato durante l'ultima Opening Night Live, Warhammer 40.000: Dawn of War 4 ci permetterà di giocare anche al comando dei Necron, creature risvegliatesi dopo milioni di anni di stasi, un tempo organiche ma ora trasferitesi in corpi di metallo vivente che li rendono quasi immortali.

Infine ci sono gli Orki, guerrieri feroci e inarrestabili che amano la guerra, lanciandosi sul campo di battaglia con brutalità e travolgendo gli avversari puntando sulla forza e sulla superiorità numerica.

