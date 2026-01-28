Il gameplay degli Orki di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 in un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Warhammer 40.000: Dawn of War 4 mostra il gameplay degli Orki, una delle quattro fazioni disponibili nel gioco e senza dubbio quella più follemente feroce, vista la natura violenta di queste brutali creature.

Rumorosi, potenti e letali nel combattimento ravvicinato, gli Orki incarnano un'idea di conflitto fatta di forza, superiorità numerica e rabbia senza compromessi, avanzando sul campo di battaglia come una vera e propria marea e assaltando i nemici in massa mentre le unità dotate di missili bersagliano gli obiettivi dall'alto.

Le strategie attuate da questa fazione sono molto semplici ma includono anche alcune finezze tattiche, come gli assaltatori più veloci che caricano gli avversari in groppa a bestie ringhianti e spezzano le linee di difesa nemiche prima ancora che qualcuno possa reagire.

Gli Orki sono notoriamente letali negli scontri ravvicinati, ma sanno farsi valere anche dalla distanza grazie a tiratori che bersagliano costantemente il terreno di proiettili, trasformandolo in un inferno di fuoco, schegge impazzite ed esplosioni dirompenti.