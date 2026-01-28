Dopo le voci dei giorni scorsi, è arrivata la conferma ufficiale: Dispatch è stato censurato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, attivando in maniera permanente un'opzione che su PC e PS5 è invece facoltativa e consente appunto di censurare determinate scene del gioco.

Non ci sono dunque differenze contenutistiche rispetto alle precedenti versioni dell'avventura sviluppata da AdHoc Studio: semplicemente le sequenze "problematiche" vedono sulle console Nintendo la presenza di barre nere e altri accorgimenti visivi al fine di coprire eventuali nudità.

"AdHoc Studio ha collaborato con Nintendo per garantire che i contenuti di Dispatch rispettassero i criteri necessari per la pubblicazione sulle loro piattaforme, ma sul fronte narrativo e del gameplay l'esperienza resta identica alla versione originale", hanno scritto gli sviluppatori.

L'artwork censurato su Nintendo eShop non è stato dunque un caso, e in effetti dopo quell'episodio molti hanno pensato che anche il gioco sarebbe stato in qualche modo ritoccato, cosa che si è puntualmente verificata.