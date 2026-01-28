Al via i saldi della serie Fallout su Steam, Fallout 76 è gratis per una settimana su tutte le piattaforme

Bethesda ha lanciato su Steam i saldi sul franchise di Fallout, un'ottima occasione per recuperare uno o più capitoli della serie approfittando di sconti piuttosto abbondanti.
Non solo, contemporaneamente l'azienda ha lanciato anche una settimana di prova gratuita per Fallout 76. Da oggi, 28 gennaio, fino a mercoledì 4 febbraio potrete accedere a tutti i contenuti del gioco completo su tutte le piattaforme. Vi basta scaricare la versione di prova da Steam, PlayStation Store o Xbox Store. Nel caso vi doveste appassionare al titolo, potrete acquistarlo al prezzo scontato di 7,99 euro.
Tutti i giochi della serie in promozione
Passando alle promozioni, chi si avvicina ora alla serie e non sa da dove cominciare potrebbe puntare sul Franchise Bundle: al prezzo di 63,75 euro aggiungerete alla vostra libreria l'intera collezione dei giochi Fallout in un colpo solo. Inoltre, se già possedete alcuni titoli, il relativo importo verrà automaticamente scalato dal totale.
Per quanto riguarda i singoli giochi, Fallout 4: Anniversary Edition è attualmente proposto a metà prezzo, 29,99 euro. Chi possiede già il gioco base può invece acquistare l'Anniversary Upgrade a 23,99 euro, con uno sconto del 40%. In forte sconto anche Fallout: New Vegas, disponibile a 2,49 euro, e Fallout 3 - Game of the Year Edition, proposto a 4,99 euro.
Le promozioni saranno attive fino al 6 gennaio. Trovate il catalogo completo su Steam a questo indirizzo.