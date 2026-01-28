0

Al via i saldi della serie Fallout su Steam, Fallout 76 è gratis per una settimana su tutte le piattaforme

Sono iniziati i saldi del franchise di Fallout su Steam con tantissimi sconti, assieme a una settimana gratuita di Fallout 76 su tutte le piattaforme.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/01/2026
Fallout 76

Bethesda ha lanciato su Steam i saldi sul franchise di Fallout, un'ottima occasione per recuperare uno o più capitoli della serie approfittando di sconti piuttosto abbondanti.

Non solo, contemporaneamente l'azienda ha lanciato anche una settimana di prova gratuita per Fallout 76. Da oggi, 28 gennaio, fino a mercoledì 4 febbraio potrete accedere a tutti i contenuti del gioco completo su tutte le piattaforme. Vi basta scaricare la versione di prova da Steam, PlayStation Store o Xbox Store. Nel caso vi doveste appassionare al titolo, potrete acquistarlo al prezzo scontato di 7,99 euro.

Tutti i giochi della serie in promozione

Passando alle promozioni, chi si avvicina ora alla serie e non sa da dove cominciare potrebbe puntare sul Franchise Bundle: al prezzo di 63,75 euro aggiungerete alla vostra libreria l'intera collezione dei giochi Fallout in un colpo solo. Inoltre, se già possedete alcuni titoli, il relativo importo verrà automaticamente scalato dal totale.

La Stagione 2 della serie TV di Fallout è la sesta più vista di sempre su Prime Video La Stagione 2 della serie TV di Fallout è la sesta più vista di sempre su Prime Video

Per quanto riguarda i singoli giochi, Fallout 4: Anniversary Edition è attualmente proposto a metà prezzo, 29,99 euro. Chi possiede già il gioco base può invece acquistare l'Anniversary Upgrade a 23,99 euro, con uno sconto del 40%. In forte sconto anche Fallout: New Vegas, disponibile a 2,49 euro, e Fallout 3 - Game of the Year Edition, proposto a 4,99 euro.

Le promozioni saranno attive fino al 6 gennaio. Trovate il catalogo completo su Steam a questo indirizzo.

#Steam #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Al via i saldi della serie Fallout su Steam, Fallout 76 è gratis per una settimana su tutte le piattaforme