Com'è possibile vedere nel trailer cinematografico in italiano pubblicato da Activision, la Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7 introduce un nuovo personaggio: si tratta della dottoressa Victoria Atwood, Operatrice della Gilda e figura centrale per quanto concerne la storia del gioco.

Dopo la cattura di David Mason per mano di Alden Dorne, la Atwood usa le sue competenze di scienziata neurale per scoprire i segreti dell'impianto che ha consentito alla squadra JSOC di rimanere immune agli effetti mortali della Culla.

Il risultato di questi sforzi è il progetto Synapse, un sistema che consente di piegare la volontà del prigioniero e creare scenari differenti all'interno della sua mente, superando i precedenti limiti e spingendosi oltre il semplice sentimento della paura.

Nel trailer il nuovo personaggio sperimenta su Mason il frutto delle sue ricerche, finché la seduta non viene bruscamente interrotta dall'irruzione di un manipolo di agenti JSOC determinati a liberare il loro comandante.