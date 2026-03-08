Call of Duty: Black Ops 7, un trailer presenta le mappe della Stagione 2: Furiosa

Activision ha pubblicato un trailer per presentare le mappe della Stagione 2: Furiosa di Call of Duty: Black Ops 7, caratterizzate dal tradizionale mix di ambientazioni completamente inedite e graditi ritorni per i fan della serie.
Fra le novità assolute spicca Torque, una mappa di piccole dimensioni pensata per le modalità sei-contro-sei e due-contro-due, che richiama atmosfere simili alla celebre sequenza della Battle of Los Angeles vista in Black Ops 2, con i veicoli abbandoonati e le sezioni di autostrada spezzate che creano percorsi verticali.
I giocatori potranno combattere intorno all'Acropolis National Bank in intensi scontri ravvicinati oppure sfruttare stretti passaggi laterali per raggiungere una carreggiata inclinata, dove auto capovolte formano vere e proprie piattaforme sospese nel vuoto.
Ritorna invece in versione rinnovata Cliff Town, remaster della celebre mappa Yemen di Black Ops 2: trasportata in una cittadina arroccata sulle scogliere di Avalon, conserva lo spirito originale fatto di vicoli stretti, linee di tiro sopraelevate e punti di passaggio obbligati, con il fulcro dell'azione localizzato nella la crepa centrale che attraversa l'area urbana.
Peak, Grind e Firing Range
In vetta alla classifica americana di gennaio, Call of Duty: Black Ops 7 vedrà l'arrivo nella Stagione 2: Furiosa anche di Peak, una nuova mappa Schermaglia pensata per scontri venti-contro-venti, che si svolgono sullo sfondo di un villaggio medievoale attraversato da una strada principale tortuosa e circondato da edifici con tetti in terracotta ideali per i cecchini.
Quasi metà del perimetro è affacciato sull'acqua, permettendo approcci anfibi grazie a zattere tattiche, un piccolo porto e magazzini di pesca lungo la costa rocciosa. Le zone di combattimento si alternano così tra i vicoli del centro abitato e i magazzini sul lungomare.
Accanto alle novità tornano anche due classici molto amati: Grind, lo skatepark introdotto in Black Ops 2, riporta i giocatori tra rampe, halfpipe e negozi di attrezzatura, con percorsi verticali e nuovi Wall Jump che ampliano ulteriormente le possibilità di movimento; Firing Range, uno dei campi di battaglia più iconici della saga, è stato infine aggiornato con percorsi acrobatici e nuovi punti di osservazione che rendono ancora più intense le sparatorie lungo la strada centrale.