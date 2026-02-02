Scopriamo le mappe della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7

Activision ha pubblicato un nuovo trailer che presenta le mappe multiplayer della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7, anche stavolta divise fra scenari inediti e grandi ritorni al fine di coprire ogni stile e ogni esigenza degli utenti.
Al lancio della Stagione 2, fissato al prossimo 5 febbraio, saranno disponibili quattro nuove mappe; a cominciare da Torment, un'ambientazione di piccole dimensioni per gli scontri sei-contro-sei, immersa in un incubo fatto di sangue, radici tentacolari e strutture sospese nel vuoto.
Sake è invece una mappa di medie dimensioni che ci porta in una fabbrica giapponese di sake, in un mix di aree aperte e interni che danno vita a scontri continui. Più tecnica è invece Nexus, una mappa piccola e quasi simmetrica che alterna corridoi, celle e tunnel sotterranei.
A completare il pacchetto iniziale troviamo il ritorno di Slums, una delle mappe più amate di Call of Duty: Black Ops 2, qui in una versione rimasterizzata che punta ancora una volta su scontri urbani frenetici ma equilibrati.
Le mappe di metà stagione
A metà della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7 arriveranno altre cinque mappe, a cominciare da Torque: uno scenario compatto, sei-contro-sei, che richiama il caos urbano di Los Angeles; e da Cliff Town, versione rimasterizzata di Yemen, che si presenta ora come una città costiera.
Per quanto concerne le battaglie su larga scala avremo Mission: Peak, una mappa Schermaglia venti-contro-venti che ci porterà in un insediamento medievale costiero in cui dovremo combattere casa per casa, stando attenti ai cecchini appostati sui tetti e alle sezioni acquatiche esplorabili con imbarcazioni tattiche.
Infine faranno il proprio ritorno Grind e Firing Range, riproposte in Call of Duty: Black Ops 7 con nuove possibilità per il movimento verticale e il Wall Jump al fine di aumentare le opzioni strategiche a disposizione dei giocatori.