Scopriamo le mappe della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7

Activision ha pubblicato un nuovo trailer che presenta le mappe multiplayer della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7, anche stavolta divise fra scenari inediti e grandi ritorni al fine di coprire ogni stile e ogni esigenza degli utenti.

Al lancio della Stagione 2, fissato al prossimo 5 febbraio, saranno disponibili quattro nuove mappe; a cominciare da Torment, un'ambientazione di piccole dimensioni per gli scontri sei-contro-sei, immersa in un incubo fatto di sangue, radici tentacolari e strutture sospese nel vuoto.

Sake è invece una mappa di medie dimensioni che ci porta in una fabbrica giapponese di sake, in un mix di aree aperte e interni che danno vita a scontri continui. Più tecnica è invece Nexus, una mappa piccola e quasi simmetrica che alterna corridoi, celle e tunnel sotterranei.

A completare il pacchetto iniziale troviamo il ritorno di Slums, una delle mappe più amate di Call of Duty: Black Ops 2, qui in una versione rimasterizzata che punta ancora una volta su scontri urbani frenetici ma equilibrati.