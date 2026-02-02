2

La visual novel Slay the Princess ha superato un incredibile traguardo di vendite

Lo studio di sviluppo Black Tobby Games ha svelato i dati di vendita aggiornati della visual novel horror romantica Slay the Princess.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/02/2026
La protagonista di Slay the Princess
Lo studio di sviluppo Black Tabby Games ha annunciato i dati di vendita aggiornati della visual novel horror romantica Slay the Princess, che ha superato il milione di copie vendute. Si tratta di un risultato eccellente, soprattutto se consideriamo il genere di nicchia cui appartiene il gioco. Come saprete, infatti, le visual novel richiedono soprattutto di leggere, abilità poco diffusa ai giorni nostri.

Il messaggio di Black Tabby Games, pubblicato su Bluesky, appare decisamente entusiasta del risultato.

"Siamo entusiasti di annunciare che Slay the Princess ha ufficialmente superato il milione di copie vendute!

Quando abbiamo iniziato a lavorarci, non avremmo mai immaginato che una visual novel potesse raggiungere un traguardo simile, tanto meno farlo ottenendo anche il plauso della critica. E invece, eccoci qui.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza di voi."

Per festeggiare, attualmente il gioco è scontato su Steam di ben il 45%. Potete quindi acquistarlo per 9,61 euro invece di 17,49 euro. Fateci un pensierino.

