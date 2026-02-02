I primi tre Alone in the Dark sono gratis su GOG

In occasione dei saldi per il nuovo anno, il negozio digitale GOG ha deciso di fare un bel regalo ai giocatori PC: la Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3 che, come il titolo fa ben capire, comprende i primi tre giochi della serie, quelli che non solo hanno fondato la stessa, ma che hanno ispirato altri classici come i Resident Evil (e di conseguenza tutti i suoi cloni). Insomma, vi potete portare a casa un vero e proprio pezzo di storia, oltretutto senza spendere niente.

Come riscattare i giochi gratis da GOG

Alone in the Dark è una serie di avventure horror con elementi action, caratterizzate da inquadrature dal taglio cinematografico e atmosfere lovecraftiane.

Gli Alone in the Dark sono dei classici

La procedura per riscattare Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3 è la stessa di tutti gli altri giochi gratis regalati da GOG nel corso degli anni. Quindi, andate sulla pagina principale del negozio e scorrete verso il basso per trovare il banner del gioco (è ben visibile). Quando lo avrete individutato, cliccate sul pulsante verde che consente di aggiungerlo in automatico all'account.

Non serve fare altro. Se volete altri dettagli, sopra c'è scritto "Add to library" e solitamente è posizionato sulla destra. Naturalmente per aggiungere il gioco alla vostra libreria di GOG, dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Di nostro, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale.