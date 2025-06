Alone in the Dark Anthology per PC è praticamente gratis su Instant Gaming: perfetto se volete recuperare la saga

Tra le offerte di oggi troviamo Alone in the Dark Anthology , su Instant Gaming, a un prezzo particolarmente basso: 1,08 € rispetto al prezzo originale di 15 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Questo pacchetto include i quattro capitoli classici della saga horror . Riscattarlo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key.

Cos'è Alone in the Dark Anthology

Come vi abbiamo già anticipato, in questo pacchetto sono inclusi diversi capitoli. Si parte da Alone in the Dark 1, per poi proseguire con Alone in the Dark 2, Alone in the Dark 3 e il reboot del 2008, chiamato Alone in the Dark.

Alone in the Dark Anthology

Si tratta di una serie di videogiochi horror; i primi tre capitoli sono ambientati negli Stati Uniti d'America. Sebbene il protagonista dell'intera avventura sia Edward Carnby, un investigatore privato, nel primo capitolo è possibile giocare anche nei panni di Emily Hartwood.

Se invece preferite il nuovo Alone in the Dark, con una veste rinnovata, potete trovarlo in sconto nell'edizione Deluxe su Instant Gaming con un risparmio del 68%. L'offerta è disponibile attraverso il box qui sotto.