Una reinterpretazione più che un semplice rifacimento: ci sembrava giusto aprire la recensione di Alone in the Dark chiarendo questo concetto, che è tutto fuorché banale. Mikael Hedberg, che ha scritto e diretto il gioco dopo aver lavorato a titoli come SOMA e Amnesia, non si è infatti limitato a riprendere la storia dell'originale del 1992, bensì l'ha appunto rivisitata.

Storia, ambientazione e interpretazione

Edward ed Emily appena giunti a Derceto in Alone in the Dark

Louisiana, 1930: dopo aver ricevuto un'inquietante lettera da suo zio Jeremy, Emily Hartwood assume un investigatore privato, Edward Carnby, perché si rechi insieme a lei a villa Derceto, una casa di cura per persone mentalmente instabili presso cui l'uomo è ricoverato. Al loro arrivo, tuttavia, Jeremy non c'è: a quanto pare è scomparso da giorni; anzi "si è perso", stando alle parole pronunciate dalla piccola Grace, anche lei ospite della struttura.

Superate le resistenze della governante, i due visitano la stanza dello zio di Emily e lì trovano non solo uno spaventoso autoritratto, ma anche un diario in cui Jeremy annotava strani appunti, codici e sensazioni, accennando come nella lettera a un misterioso "uomo nero" da cui cercava invano di salvarsi, nonché al fatto che il personale e i pazienti di Derceto facessero parte di una setta dedita a un culto antico e maledetto.

È dunque questa la base di partenza di Alone in the Dark che, come detto, si pone alla stregua di una rivisitazione del gioco originale: l'ambientazione è la stessa, ma avrete notato che già nelle fasi iniziali vengono introdotte alcune fondamentali differenze, dal periodo storico (siamo negli anni '30, anziché negli anni '20) alla natura di Derceto, passando infine per il fato stesso di Jeremy Hartwood, che non si è impiccato ma è ancora vivo, da qualche parte... da solo, nel buio.

Il nostro compito, che si scelga di controllare Edward o Emily, sarà quello di scoprire che fine abbia fatto: utilizzare le sue note e gli indizi che troveremo all'interno della villa per risolvere gli enigmi che ci condurranno alla verità, preparandoci ad affrontare però le tante insidie di quello che si rivela essere un crocevia sovrannaturale, un portale che conduce verso altri luoghi e che man mano fa riemergere ricordi che i protagonisti pensavano di aver perduto.

L'inquietante autoritratto di Jeremy Hartwood in Alone in the Dark

Miscelando la storia dell'originale Alone in the Dark, i personaggi comparsi anche nei capitoli successivi, un'atmosfera da giallo anni '40 valorizzata dalla colonna sonora doom jazz di Jason Kohnen e soluzioni narrative che ricordano parecchio quelle utilizzate nella saga di Silent Hill, Mikael Hedberg ha riscritto il classico di Infogrames e gli ha donato lo spessore che per forza di cose gli mancava.

In tal senso, aver ingaggiato due attori di fama internazionale come David Harbour e Jodie Comer, che interpretano rispettivamente Edward Carnby ed Emily Hartwood, rappresenta indubbiamente un notevole valore aggiunto; e se è vero che il ruolo dell'investigatore privato da film noir finisce un po' per ingabbiare le performance di Harbour, la Comer sorprende per le inaspettate sfaccettature della sua Emily, dando vita a sequenze particolarmente intense nel corso della campagna.