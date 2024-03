Baldur's Gate 3: il cosplay di Shadowheart di Purin fa strabuzzare gli occhi

Baldur's Gate 3 è stato incoronato da molti giocatori come il miglior gioco del 2023, un'impresa tutt'altro che scontata considerando l'accesa competizione di pesi massimi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Alan Wake 2 e che il titolo di Larian appartiene a un genere solitamente apprezzato da una nicchia di pubblico. Il successo del gioco è stato enorme che a nove mesi di distanza è ancora uno dei titoli più gettonati in rete e anche nel panorama dei cosplayer, come ci ricorda Purin con il suo cosplay di Shadowheart.

Shadowheart è uno dei personaggi Origin del gioco, ovvero che il giocatore può scegliere come protagonista, oppure una dei compagni che si potrà reclutare durante il corso dell'avventura e, ovviamente, uno dei possibili interessi amorosi del giocatore. Chierica devota al culto di Shar, la divinità delle tenebre, il suo destino e allineamento morale nel gioco dipenderà anche dalle decisioni prese dal giocatore.