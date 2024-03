Sony è ora uno dei partner fondatori di Esports World Cup

Questo è dimostrato anche dagli accordi stabiliti, considerando che Sony Pictures Entertainment creerà un documentario con un "dietro le scene" che mostra giocatori e giochi dell'Esports World Cup, coinvolgendo dunque i vari settori dell'azienda in questa partnership. Allo stesso modo, Sony Music Entertainment produrrà la musica ufficiale dell'Inno dell'Esports World Cup 2024.

La fase inaugurale dell'Esports World Cup 2024 si terrà questa estate a Riyad, nell'Arabia Saudita , e sarà dunque il primo evento patrocinato anche da Sony Group Corporation, visto che l'accordo sembra riguardare l'intero gruppo nipponico, che si presenterà all'appello non solo nella sua divisione PlayStation ma come corporazione.

L'Esports World Cup Foundation (EWCF) ha annunciato che Sony ha firmato un accordo pluriennale per collaborare, in qualità di partner fondatore alle iniziative dell' Esports World Cup , ovvero una delle principali organizzazioni sulle competizioni sportive legate ai videogiochi, nell'ambito dell'escort.

Videogiochi, esport e non solo

Ralf Reichert della EWCF e Toshimoto Mitomo di Sony

In tutto questo ci sarà comunque uno spazio privilegiato per Sony Interactive Entertainment, ovvero il ramo che comprende PlayStation, che offrirà il proprio supporto tecnico agli eventi, oltre a esplorare modi per promuovere la competizione attraverso content creator e altri talenti al livello regionale.

"Sony è il partner perfetto per l'Esports World Cup", ha affermato il CEO Ralf Reichert della EWCF, "Il nostro obiettivo è stabilire una piattaforma globale per gli esport e i videogiochi che stabilisca nuovi standard per gli eventi di esport dal vivo".

"Siamo emozionati di poter dare il nostro contributo per rendere l'Esports World Cup più divertente e coinvolgente per i fan in tutto il mondo, sfruttando la creatività e la tecnologia dai nostri vari rami di business", ha affermato Toshimoto Mitomo, Executive Deputy President e CSO di Sony Group Corporation.

"Sony sta cercando di migliorare le esperienze di esport specialmente con le iniziative di Sony Interactive Entertainment come i Tornei PlayStation e gli eventi della serie EVO. Non vediamo l'ora di poter incrementare la community di giocatori e fan anche dell'Esports World Cup".

Ricordiamo che, in effetti, Sony sta spingendo alquanto in questo settore, essendo diventata l'ente che controlla il torneo EVO dedicato ai picchiaduro, oltre ad aver da tempo costruito l'infrastruttura per i Tornei PlayStation.