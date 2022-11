I Tornei PlayStation su PS5 sono disponibili: dettagli e primo programma di lancio

Sony ha annunciato ufficialmente il lancio dei Tornei PlayStation ufficiali su PS5, con una serie di nuove opzioni inserite nel software di sistema della console e un primo programma che consente già di ottenere dei premi interessanti.

La funzionalità in questione dovrebbe semplificare in maniera notevole l'accesso al gioco competitivo su PS5, con una migliore organizzazione e visibilità degli eventi e una nuova interfaccia utente dedicata. A partire dal 29 novembre sono inoltre disponibili i primi tornei del programma di lancio, dedicati, tra gli altri, a Guilty Gear - Strive, NBA 2K23 e FIFA 23.

Dal 1° dicembre al 31 gennaio sarà disponibile l'iniziativa Win-A-Thon su console PS5 e PS4, con tante ricompense tra le quali console PS5, denaro e controller DualSense Edge. Win-a-Thon è una competizione con classifica che consente di accumulare vittorie e migliorare il punteggio complessivo partecipando ai Tornei PlayStation.

Quando i risultati verranno conteggiati alla fine di gennaio, tutti i giocatori con il maggior numero di punti si aggiudicheranno le ricompense.

I migliori giocatori su PS5 potranno portare a casa accessori come il nuovo controller wireless DualSense Edge o la cuffia wireless con microfono Pulse 3D, mentre i giocatori su PS4 potrebbero vincere una console PS5. Per partecipare, bisogna cercare il badge Win-A-Thon sulla scheda di un torneo, iscriversi e iniziare a scalare la classifica per vincere.

Per quanto riguarda le nuove funzionalità introdotte, queste rendono più semplice l'individuazione dei Tornei: basta scorrere fino al gioco desiderato sulla schermata principale di PS5 e premere il tasto direzionale giù per visualizzare un elenco dei tornei imminenti. In alternativa, visualizzare i tornei disponibili toccando il tasto PS e avviando il Centro di controllo mentre si gioca a un titolo supportato.

Anche l'iscrizione è stata semplificata, effettuabile direttamente dalla console: dal Centro di controllo o dal Game Hub, selezionare un torneo disponibile e premere il pulsante "Registrati" per partecipare a una competizione.

Per ogni girone è stato posto un numero massimo di giocatori, con creazione automatica di nuovi gironi nel caso in cui il numero aumenti oltre il limite. Sono presenti più tornei e a intervalli più regolari per consentire a un maggior numero di persone di partecipare, inoltre è stata elaborata una nuova interfaccia utente che utilizza la struttura della scheda delle attività per consentire la visualizzazione delle informazioni sui tornei. I tornei possono essere avviati dalle notifiche, così è possibile allenarsi nel gioco o anche giocare ad altri titoli tra una partita e l'altra.

È disponibile inoltre la visualizzazione dei risultati automatica in tempo reale: dopo aver effettuato la registrazione a un torneo, si può accedere a tutti i dettagli pertinenti tramite la scheda delle attività corrispondente nel Centro di controllo. I risultati vengono mostrati e segnalati automaticamente al progredire delle partite.

I Tornei PlayStation su PS5 hanno anche un proprio hub della community su Discord, consentendo così la comunicazione diretta tra gli utenti.