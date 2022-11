Need for Speed Unbound, un video di gameplay con i primi 14 minuti

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi 14 minuti della campagna di Need for Speed Unbound, il nuovo episodio della serie racing sviluppato da Criterion e già disponibile in accesso anticipato per i possessori della Palace Edition.

Fra i titoli più interessanti in uscita a dicembre 2022, Need for Speed Unbound prova a rivoluzionare lo stile grafico tipico del franchise ispirandosi alla street art e introducendo dunque un'effettistica cartoonesca, nonché personaggi in cel shading.

Stando a questo filmato, il risultato finale è senz'altro apprezzabile ma è chiaro che a contare nell'ambito dell'esperienza saranno senz'altro il gameplay e l'ampiezza dello scenario open world, che garantirà anche in questo caso una gran quantità di attività con cui cimentarsi.

Di certo rispetto ai video leak di Need for Speed Unbound la grafica appare fluida e consistente, come da aspettative trattandosi di un prodotto destinato esclusivamente alle piattaforme di attuale generazione, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S.