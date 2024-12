EA regala un Need for Speed agli abbonati Game Pass Ultimate e EA Play

Electronic Arts prosegue la sua iniziativa "10 Days of Joy" con un nuovo regalo destinato a tutti gli abbonati a EA Play e, di conseguenza, anche a Game Pass Ultimate, in questo caso con il pacchetto Palace Upgrade per Need for Speed Unbound.

Si tratta di un pacchetto di upgrade, caratterizzato dunque da vari contenuti aggiuntivi rispetto al gioco base, il quale può comunque essere scaricato gratuitamente e giocato da tutti gli abbonati ai due servizi in questione. All'interno si trovano diversi elementi aggiuntivi che consentono di correre con una serie di bonus molto interessanti. Lo potete scaricare al seguente indirizzo:

Tenete presente che il regalo di oggi è disponibile già da alcune ore e nelle prossime verrà sostituito da un altro titolo gratuito, dunque se siete interessati dovete fare in fretta prima che arrivi il regalo successivo.