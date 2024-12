Il videogioco horror di successo The Exit 8 diventa un film e esce presto: vediamo il teaser trailer

TOHO ha annunciato l'adattamento cinematografico in live-action del gioco d'avventura The Exit 8 . Il film sarà disponibile nel 2025 in una data ancora da annunciare.

Il teaser trailer di The Exit 8

"The Exit 8 verrà adattato in un film live-action!" ha dichiarato il creatore del gioco KOTAKE CREATE. "Non mi sarei mai aspettato che un film venisse annunciato appena un anno dopo l'uscita del gioco nel novembre 2023, quindi sono totalmente scioccato e grato".

"Quando ho sentito parlare per la prima volta del film, mi sono chiesto come avrebbero fatto a trasformare un gioco senza storia in un film, ma credo che siano riusciti a realizzare qualcosa di interessante senza compromettere il mondo e l'atmosfera di The Exit 8! Ho anche visitato il set, ed è stato pazzesco vedere il passaggio sotterraneo e l'uomo [del gioco] proprio lì davanti a me! Spero che tutti non vedano l'ora di vederlo! Io stesso non vedo l'ora che esca!".

The Exit 8 è un piccolo gioco horror che funziona attorno a un loop. L'intera opera è ambientata in un corridoio di una metro giapponese. Lo scopo è uscire, raggiungendo l'uscita numero otto, come suggerisce il titolo. Per farlo, bisogna capire cosa fare di fase in fase, cercando una serie di indizi ambientali inquietanti. Per saperne di più, potete leggere il nostro approfondimento di The Exit 8.