Kraven e Madam Web non sono brutti film: il CEO di Sony Pictures dice chi ha la colpa del fallimento

Le parole del CEO di Sony Pictures

In un'intervista al Los Angeles Times, Vinciquerra ha dichiarato: "Abbiamo avuto per lo più risultati molto, molto buoni. Purtroppo, [Kraven il cacciatore] che abbiamo pubblicato lo scorso fine settimana... è probabilmente il peggior lancio che abbiamo avuto... cosa che ancora non capisco, perché il film non è un brutto film....".

Kraven

A quel punto la testata americana ha chiesto: "Tornando a Kraven il Cacciatore, Sony ha pubblicato anche Madame Web all'inizio di quest'anno, che ha anche avuto una performance inferiore...".

Vinciquerra ha quindi aggiunto: "Parliamo un attimo di Madame Web. Madame Web ha avuto un rendimento insufficiente nelle sale perché la stampa lo ha crocifisso. Non era un brutto film, ed è andato benissimo su Netflix. Per qualche motivo, la stampa ha deciso che non voleva che facessimo questi film su Kraven e Madame Web, e la critica li ha distrutti. Lo hanno fatto anche con Venom, ma il pubblico ha amato Venom e ne ha fatto un grande successo. Non si tratta di film terribili. Sono stati solo distrutti dalla critica della stampa, per qualche motivo."

Dal suo punto di vista quindi la colpa è della stampa. In ogni caso, Kraven il Cacciatore sarebbe l'ultimo film del Spider-verso di Sony.