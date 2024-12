Balatro non può essere completato: un giocatore scopre cosa succede se si prova a battere l'ultimo punteggio

No, non perché il gioco si fermi lì, ma perché il numero richiesto per battere tale boss è più alto di quello che una macchina da 64 bit è in grado di calcolare. Vediamo cosa accade se ci provate.

Il video dell'ultimo Ante di Balatro

Lo streamer Nandre ha mostrato la cosa. Come potete vedere qui sotto, il giocatore ha creato un mano perfetta per vincere. Peccato però che un computer non può calcolare oltre il valore 1.8e308 e che tale valore non sia sufficiente per battere l'Ante 39. Il risultato finale è quello che vedete qui sotto.

Esatto, il gioco semplicemente va in crash e infatti segnala che il punteggio da battere è un "nan", ovvero "not a number" (non un numero). Battere Balatro è quindi tecnicamente impossibile. Se preferite, potete considerare una vittoria il crash. Diteci, volete provare a raggiungere tale risultato anche voi, oppure vi pare veramente impossibile?

