Sony conferma data e ora dell'evento del CES 2025 di gennaio: PlayStation annuncerà qualcosa?

Quest'anno, la presentazione si terrà il 7 gennaio e inizierà a essere trasmessa in streaming alle 02:00 della notte italiana (per massima chiarezza, la notte tra il sei e il sette gennaio).

CES o State of Play? I possibili momenti degli annunci di PlayStation

Al momento, Sony non ha detto in modo preciso di cosa parlerà durante la sua conferenza stampa al CES, quindi è difficile sapere cosa aspettarsi. Per quanto riguarda la sezione giochi di Sony, vi è la possibilità che si parlerà di PlayStation, ma non è detto.

Inoltre, va detto che negli ultimi anni, al CES, PlayStation ha ottenuto spazio prima di tutto per quanto riguarda gli adattamenti televisivi e cinematografici dei videogiochi. Sony potrebbe ad esempio mostrare The Last of Us Stagione 2, il film di Until Dawn o la seconda stagione di Twisted Metal. Di nuovo ripetiamo che per ora sono solo speculazioni.

In ogni caso, anche se il CES 2025 non dovesse rivelarsi la casa di un annuncio videoludico, di norma a febbraio PlayStation (o anche alla fine di gennaio, come nel 2024) organizza uno State of Play - un evento con annunci focalizzati sui videogiochi - quindi non è impossibile che entro un paio di mesi vi sia modo di vedere qualcosa di nuovo.

Fate un ripasso degli annunci PlayStation dello State of Play 2024 per farvi un'idea di cosa potete aspettarvi.