Infinity Nikki svela il primo aggiornamento maggiore, Stagione delle stelle cadenti: vediamo le novità

I dettagli dell'aggiornamento di Infiniti Nikki

Gli autori spiegano: "Il primo grande aggiornamento di Infinity Nikki, "Stagione delle stelle cadenti", disponibile dal 30 dicembre al 23 gennaio, introduce nuove trame, sfide platform, eventi a tempo limitato e, naturalmente, splendidi abiti per inaugurare il nuovo anno."

"Durante la Stagione delle stelle cadenti, meteore scintillanti abbelliranno i cieli notturni di Mirabilis, mentre gli abitanti si riuniranno per esprimere i loro desideri alle stelle. Oltre a questi viaggiatori cosmici e alle decorazioni festive, i giocatori troveranno una serie di nuove attività, ricompense e modi di interagire con l'accogliente mondo aperto."

Il team poi ripresenta il videogioco con queste parole"Con oltre 20 milioni di download dal lancio, Infinity Nikki ha ricevuto il plauso della critica sin dall'uscita all'inizio del mese. Progettato con cura per offrire un'esperienza unica e coinvolgente, Infinity Nikki unisce il gioco dei travestimenti ad attività coinvolgenti come la pesca, il crafting e le missioni guidate dalla storia. Un cast di personaggi colorati e luoghi mozzafiato rendono Mirabilis un luogo davvero indimenticabile da esplorare."

"I giocatori hanno scoperto un'avventura open-world accogliente e stravagante in cui la moda incontra l'esplorazione. Che si tratti di scivolare su paesaggi mozzafiato, di risolvere enigmi, di accudire adorabili animali domestici o di scoprire segreti nascosti come treni fantasma e gru di carta svettanti, Infinity Nikki offre ai giocatori fascino e sorprese a non finire."

Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Infinity Nikki.