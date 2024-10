Infinity Nikki ha raggiunto un'impressionante quantità di giocatori registrati prima del lancio

Mostrato anche con un carinissimo trailer alla Gamescom 2024 , Infinity Nikki è un bizzarro titolo definito come action RPG open world che si basa però su una meccanica particolare, in quanto la protagonista è in grado di utilizzare varie abilità speciali cambiando i propri abiti .

Solo il mese scorso eravamo a quota 15 milioni di utenti per quanto riguarda le pre-registrazioni, aperte dall'estate scorsa, a dimostrazione di come questo titolo abbia saputo affascinare davvero un'enorme quantità di giocatori, anche grazie al successo della serie a cui si collega.

L'RPG della moda

Il concetto è piuttosto bizzarro, ma il gioco fa parte di una serie di grande successo in Giappone, partita dalle piattaforme mobile e intitolata Love Nikki-Dress Up Queen.

Un elemento di particolare interesse per questo nuovo capitolo è il fatto di essere diretto nientemeno che da Kentaro Tominaga, già director di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, cosa che può indicare una certa sostanza del gameplay, sotto all'aspetto carino.

Ad incrementare la spinta alle pre-registrazioni c'è probabilmente anche la promessa dello sblocco di vari bonus pre-lancio nel caso in cui le registrazioni dovessero raggiungere quota 30 milioni, cosa che a questo punto è alla portata.

Caratterizzato da una carineria zuccherosa spinta al parossismo, Infinity Nikki è incentrato specialmente sui gusti dell'utenza asiatica ed è possibile che buona parte del pubblico provenga da tale area, ma è probabile che questo sdoganamento in occidente possa funzionare decisamente bene.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato di Infinity Nikki pubblicato la settimana scorsa.