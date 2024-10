I Samsung Galaxy S25 potrebbero avere come chip il Dimensity 9400, stando a Google

Samsung e la nuova strategia per i chipset

Da un po' di tempo a questa parte, la teoria più accreditata vedeva Samsung utilizzare l'Exynos 2500 per il Galaxy S25, ma le difficoltà di produzione del processo 3nm GAA, diretta causa di eventuali ritardi, hanno cambiato le carte in tavola. Nonostante queste problematiche, si dice che l'Exynos 2500 non sia stato completamente abbandonato, ma potrebbe trovare spazio in modelli più economici come il Galaxy S25 FE e nei futuri dispositivi pieghevoli. Se la partnership con MediaTek verrà confermata, Samsung potrebbe offrire diverse varianti di Galaxy S25, ognuna con specifiche tecniche ottimizzate per differenti mercati. Questo rumor si inserisce nel quadro di una sempre più stretta collaborazione tra grandi aziende tecnologiche, che cercano di rispondere alla crescente domanda di processori potenti e versatili, adatti a smartphone di fascia alta. Per ora, resta da vedere come Samsung e MediaTek si muoveranno nei prossimi mesi.