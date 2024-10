Throne and Liberty è partito molto bene: ottimi numeri per la prima settimana del MMORPG di Amazon e NCsoft

Buoni anche i numeri di Twitch , con il gioco che è stato trasmesso già per oltre 11 milioni di ore sulla piattaforma di streaming video, sembra per quanto riguarda la quantità cumulativa di trasmissioni, ovviamente.

Throne and Liberty ha le carte in regola per affermarsi in maniera positiva nel mercato dei MMORPG e i numeri emersi per la prima settimana di attività sembrano confermare l'impressione, considerando l' ottimo avvio del gioco sviluppato da NCsoft e Amazon Games.

Un MMORPG promettente

"Portare Throne and Liberty ai giocatori di tutto il mondo è stata una grande impresa condivisa dal nostro team e dai nostri amici di NCSoft", ha dichiarato il vicepresidente di Amazon Games, Christoph Hartmann.

"Siamo molto contenti di vederne i risultati, quando i giocatori si uniscono al mondo di gioco. Siamo solo all'inizio e abbiamo in programma una serie di aggiornamenti, tra cui il primo assedio al castello, che arriverà presto".

Non ci sono numero ufficiali sulla quantità di utenti su Steam, ma secondo il solito SteamDB Throne and Liberty ha raggiunto la notevole quota di 336.300 giocatori contemporanei nel corso del fine settimana appena passato, mantenendo picchi giornalieri vicini ai 300.000 con una certa costanza in questa prima settimana.

A questo punto si tratta di vedere come proseguirà il supporto e come reagirà l'utenza a lungo termine, ma sembra che l'avvio di Throne and Liberty sia stato piuttosto convincente, almeno per quanto riguarda l'attività online.