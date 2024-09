Throne and Liberty protagonista di un video con i primi minuti della campagna

Il filmato si apre con un'affascinante sequenza introduttiva di stampo cinematografico, per poi lasciare il posto a un semplice tutorial con i comandi di base e ai primi sviluppi della trama. A quel punto si passa all'immancabile editor per creare il proprio personaggio.

Un progetto promettente

Abbiamo provato Throne and Liberty alcune settimane fa e abbiamo apprezzato l'impianto messo a punto da NCSOFT per questo titolo, in particolare il solido sistema di combattimento e un comparto tecnico di ottimo livello, sebbene al gioco manchino idee davvero originali rispetto a quanto già visto nel genere di appartenenza.

Di certo la nuova produzione Amazon promette tanto: città vive e vibranti, suggestivi picchi di montagna, foreste da esplorare e tantissime opzioni che ci consentiranno di rifinire tutti gli aspetti del nostro personaggio perché si comporti esattamente come desideriamo.

La struttura MMO andrà ad arricchire queste solide basi dando vita a spedizioni cooperative per il completamento di missioni impossibili da affrontare in solitaria, ma anche a feroci battaglie competitive in cui dovremo ricorrere a tutte le nostre risorse per riuscire a ottenere la vittoria.