ArcheAge Chronicles: scopriamo il nuovo MMORPG fantasy svelato allo State of Play

Tra gli elementi emersi a sorpresa nel corso dell'ultimo State of Play c'è stato anche ArcheAge Chronicles, un interessante MMORPG fantasy per PC e console che propone ottime cose.

Si può dire che lo State of Play del 25 settembre sia stato alquanto all'insegna della varietà, visto tra i 20 e più giochi mostrati abbiamo visto generi, ambientazioni e toni notevolmente diversi. Tra gli elementi a sorpresa è emerso anche ArcheAge Chronicles, MMORPG di Kakao Games apparentemente spuntato fuori dal nulla, ma in verità dotato già di una certa storia: il gioco in questione, infatti, era stato presentato un paio di anni fa come ArcheAge 2, dunque seguito diretto del capostipite della serie, poi entrato in una fase di sviluppo piuttosto difficoltoso, posticipato un paio di volte e ricomparso infine nella nottata dello State of Play. Non proprio un parvenu insomma, visto che stiamo parlando del nuovo capitolo di una serie ben affermata soprattutto in Asia, da parte di un publisher che è veramente un colosso in questo ambito. Il fatto che si tratti di una produzione di grosso calibro, d'altra parte, risulta evidente fin da una prima occhiata: tra ambientazioni vaste e dettagliate, tante attività da portare avanti, combattimenti spettacolari e grafica di alto profilo, è chiaro come sia un gioco costruito per raggiungere numeri importanti. Gli sviluppatori XL Games, d'altra parte, avevano messo ben in chiaro la questione già all'epoca della presentazione di ArcheAge 2, prima del rilancio generale: l'intenzione era "proporre un MMORPG con un grande sistema di combattimento action e una storia profonda", puntando a "grafica da tripla A con Unreal Engine 5 e una progressione non lineare basata su un open world seamless". Insomma, tutte le caselle di una mega-produzione online sembrano spuntate, per così dire, motivo che ci spinge ad approfondire la questione raccogliendo tutto quello che sappiamo su ArcheAge Chronicles.

Alla scoperta di Auroria Da quello che possiamo vedere, ArcheAge Chronicles va oltre la rappresentazione classica del fantasy per mettere in scena un'ambientazione dagli elementi eclettici, chiamata in maniera un po' vaga "l'Età dei pionieri". Un panorama dall'alto su un porto di Auroria È un tipo di scenario che fa parte ormai quasi di un vero e proprio filone, mischiando caratteristiche del fantasy classico medievale a suggestioni provenienti da altri periodi storici, qualcosa di simile a quanto visto in Greedfall o New World. Anche in questo caso, la commistione di elementi storici diversi è giustificata dalla presenza di una strana terra mitica appena (ri)scoperta, ovvero Auroria, un'isola che si credeva leggendaria. Ritrovata in maniera in circostanze non meglio definite, questa è diventata una sorta di nuova terra dell'eden, verso la quale molti pionieri pieni di speranze hanno deciso di avventurarsi. In questo modo, la premessa è semplice e carica di aspettative: ogni giocatore è un avventuriero intenzionato a farsi un nome in questa nuova terra, cosa che dona all'esplorazione un senso di scoperta particolare, dando un contesto logico alla comparsa di creature misteriose, combattimenti all'ultimo sangue e strutture sociali appena abbozzate. Suggestioni quasi piratesche in ArcheAge Chronicles L'idea è di collegare questo capitolo al primo ArcheAge in termini di lore, ma liberarlo da qualsiasi legame dal punto di vista narrativo, mettendo in scena eventi ambientati 50 anni dopo, ma in un luogo e in un'epoca storica che sembrano molto differenti, con l'intenzione peraltro di mettere in scena una storia molto curata e coinvolgente. Ad Auroria è possibile trovare elementi che sembrano tratti dall'epoca dei pirati, altri più tipicamente medievali ma anche veri e propri paradossi come rovine antichissime e tecnologie avanzate.

Combattimenti dinamici È abbastanza evidente che XL Games si sia concentrata in maniera particolare sul sistema di combattimento, elemento diventato ormai centrale in molti MMORPG e specialmente in quelli provenienti dall'area asiatica, con la volontà di dinamizzare sempre più l'azione. Una spettacolare scena da un combattimento in ArcheAge Chronicles Anche in questo caso, le caratteristiche sono quelle del gioco action da quello che possiamo vedere, con scontri veloci e dinamici che puntano a divertire un pubblico ampio, lasciando un po' da parte le caratteristiche da gioco di ruolo classico, che verosimilmente riemergeranno nella progressione e gestione del personaggio. Questi ultimi sembrano essere divisi in classi, anche se è probabile la possibilità di evoluzioni ibride, con una certa varietà in termini di armi utilizzabili e approccio alla battaglia tra attacchi fisici e magie. L'intenzione degli sviluppatori è di integrare un combattimento "viscerale" con un sistema di movimento che consente una notevole interazione con lo scenario, sempre all'insegna dell'approccio più intuitivo e dinamico possibile. Personaggi con armi e stili di combattimento diversi Il trailer pubblicato sembra concentrarsi soprattutto sugli elementi PvE, sostenuti dal sostrato narrativo che dovrebbe anche proporre storie diverse a seconda dei personaggi messi in scena, ma dovrebbe essere presente anche una bella porzione di PvP, di cui però non ci sono ancora molti dettagli.