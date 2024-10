Throne and Liberty si mostra con un coinvolgente trailer di lancio

Il trailer di lancio di Throne and Liberty ci ricorda che il gioco è disponibile da alcune ore su PC, PS5 e Xbox Series X|S, pronto a coinvolgere gli appassionati di MMORPG a sfondo fantasy in una nuova, epica avventura nell'affascinante regno di Solisium.

Sviluppato dagli esperti di NCSOFT e prodotto da Amazon Game Studios, Throne and Liberty ci catapulta in un continente il lotta per il potere: dopo la morte dell'imperatore, diverse fazioni si scontrano per salire al trono e il nostro compito sarà quello di trovare il nostro posto all'interno del conflitto, nel tentativo di ristabilire la pace.

La nostra missione ci vedrà espolorare un'ambientazione estremamente ampia, ricca di cose da fare e da vedere, dotata di paesaggi suggestivi ma anche di numerose insidie che ci troveremo ad affrontare durante il viaggio, come gli enormi mostri che si vedono nel trailer.