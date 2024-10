Until Dawn, Throne and Liberty o Zelda? Cosa giocherete questo weekend?

Le opzioni non mancano come sempre, tra il backlog, le uscite di settembre e le ultime novità di questa prima settimana di ottobre.

Finisce la settimana, inizia il divertimento: o perlomeno lo speriamo. Se siete videogiocatori, forse il weekend è uno dei momenti in cui avere un po' più di tempo per potervi dedicare alla vostra passione, dopo aver passato un po' di tempo con famiglia e amici, e aver sfruttato i pochi momenti di bel tempo (da voi piove?). La domanda che vi poniamo ora la conoscete benissimo: cosa giocherete questo weekend del 5 ottobre?

Until Dawn, Throne and Liberty o altro?

Una delle opzioni è ad esempio Until Dawn. Parliamo dell'avventura cinematografica horror ispirata agli slasher, che arriva su PS5 e PC in versione completamente ricreata. Il gioco originale è stato pubblicato su PlayStation 4, ma chi deve ancora scoprire questo videogioco potrebbe essere tentato dall'idea di approcciarlo nella sua versione più recente, con tutti i cambiamenti e i miglioramenti introdotto da Ballistic Moon.

Una seconda opzione è Throne and Liberty, l'MMORPG di NCSoft. Un tempo noto come Lineage Eternal, si tratta di un gioco fantasy nel quale combattere in un mondo senza confini ed esplorare liberamente città, foreste, montagne e ovviamente tanti dungeon. Il sistema di combattimento si basa sulle classi e sulle varie strategie che è possibile mettere in campo. Si può anche nuotare, arrampicarsi, usare oggetti e non solo.

Ovviamente molti saranno ancora dediti alle novità di settembre, una delle più recenti è The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Diteci quindi, cosa giocherete questo weekend del 4 ottobre?