Nami da One Piece nel cosplay di ruruna_rei è bellissima in giallo e fiocco verde

One Piece è una grande saga. Nata come manga, ha avuto enorme successo in ogni formato in cui è stata trasformata, che sia quello animato o videoludico. Anche in versione serie TV live action ha ottenuto buoni risultati, ma alle volte ci si dimentica che una grande opera come One Piece riesce a ritagliarsi il proprio spazio anche in tanti altri ambiti, come ad esempio quello dei cosplay. I tanti e unici personaggi immaginati da Oda sono stati creati e ricreati tantissime volte. In particolar modo, ad essere molto amata è Nami. Possiamo ad esempio vedere il cosplay di Nami realizzato da ruruna_rei.

Nami è uno dei primissimi personaggi che appaiono nella saga. La navigatrice inizialmente fa il doppio gioco, ma ben presto diventa un membro della ciurma di Cappello di Paglia. Nella saga il suo aspetto, così come quello di tanti altri personaggi, cambia in modo regolare, soprattutto per quanto riguarda i vestiti. Dopotutto non solo la saga dura molto e un'evoluzione del look del personaggio è naturale, ma di esplorazione in esplorazione i protagonisti arrivano in luoghi molto diversi l'uno dall'altro, con climi e stili unici. Il mondo del cosplay ha quindi tanto materiale sul quale basarsi.