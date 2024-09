Il cosplay di Nami da One Piece firmato da Byeol ci porta al mare

Tra il manga che si sta avvicinando lentamente ma inesorabilmente alla conclusione, la serie TV Netflix e il rifacimento dell'anime, One Piece è più in voga che mai. È risaputo che l'opera di Eiichiro Oda ha una grande risonanza anche con il panorama dei cosplay e a questo proposito oggi vi proponiamo un cosplay di Nami molto estivo firmato da Byeol.

Nami ha bisogno di ben poche presentazioni, considerando la sua centralità nella storia di One Piece. Entrata a far parte della ciurma di Cappello di Paglia fin dalle prime battute della storia come navigatrice, il sogno di Nami è quello di disegnare la mappatura di tutto il mondo, oltre che a sgraffignare quanti più tesori possibili tra un'avventura e l'altra.