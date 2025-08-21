Il cosplay di Daniela Dimitrescu da Resident Evil Village firmato Lada Lyumos è spaventoso

In attesa dell'uscita di Requiem, che a quanto pare è stato accolto con grandissimo entusiasmo, Lada Lyumos ha voluto rivangare il passato, realizzando il cosplay di Daniela Dimitrescu da Resident Evil Village.

Il risultato? Spaventoso per quanto è fatto bene: la modella russa ha ricreato con grande attenzione il costume del personaggio, insieme naturalmente a una variante più "scoperta", riempiendo l'abito di dettagli e accessori, per poi concludere il tutto con un makeup sanguinolento.

Anche la qualità stessa degli scatti e la location scelta per il servizio contribuiscono alla resa finale, magnifica e piena di un'atmosfera che ricorda effettivamente quella che si respirava mentre esploravamo le sale del Castello Dimitrescu nei panni di Ethan Winters.