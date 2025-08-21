0

Il cosplay di Daniela Dimitrescu da Resident Evil Village firmato Lada Lyumos è spaventoso

In attesa del lancio di Requiem, Lada Lyumos ha realizzato un nuovo e spaventoso cosplay dedicato a Daniela Dimitrescu, una delle figlie della perfida Alcina, direttamente da Resident Evil Village.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/08/2025
Daniela Dimitrescu in Resident Evil Village

In attesa dell'uscita di Requiem, che a quanto pare è stato accolto con grandissimo entusiasmo, Lada Lyumos ha voluto rivangare il passato, realizzando il cosplay di Daniela Dimitrescu da Resident Evil Village.

Il risultato? Spaventoso per quanto è fatto bene: la modella russa ha ricreato con grande attenzione il costume del personaggio, insieme naturalmente a una variante più "scoperta", riempiendo l'abito di dettagli e accessori, per poi concludere il tutto con un makeup sanguinolento.

Anche la qualità stessa degli scatti e la location scelta per il servizio contribuiscono alla resa finale, magnifica e piena di un'atmosfera che ricorda effettivamente quella che si respirava mentre esploravamo le sale del Castello Dimitrescu nei panni di Ethan Winters.

Ora toccherà a Grace?

Come detto, Lada ha pubblicato il cosplay di Daniela Dimitrescu per celebrare la presentazione di Resident Evil Requiem all'Opening Night Live della Gamescom 2025, dunque è lecito attendersi che la modella in futuro punterà a interpretare Grace Ashcroft, la protagonista del nuovo capitolo.

In ogni caso, la saga Capcom rimane un solidissimo punto di riferimento per le cosplayer di tutto il mondo: lo dimostrano i lavori dedicati ad Ashley da Resident Evil 4 firmato Kalinka Fox, Ada Wong da Resident Evil 4 firmato toriealis e Madre Miranda da Resident Evil Village firmato Melamori.

#Cosplay
