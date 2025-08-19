Resident Evil: Requiem torna a mostrarsi con un trailer all'Opening Night Live

Tra i tanti protagonisti dell'Opening Night Live andato in onda questa sera c'era anche Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della serie survival horror in arrivo il prossimo anno su PC e console.
Il filmato si apre con un flashback ambientato otto anni prima gli eventi del gioco, dove assistiamo a una conversazione tra la protagonista Grace Ashcroft e sua madre, la reporter Alyssa (personaggio giocabile in Resident Evil Outbreak), poco prima della sua morte.
Un flashback del passato di Grace
La conversazione tra madre e figlia viene interrotta a causa di un blackout. Le due donne esplorano i corridoi bui dell'Hotel Remwood per cercare di ripristinare la corrente, ma presto sono costrette a scappare da un misterioso individuo che assassina il custode dell'edificio.
Il filmato si conclude con la madre che promette di raccontare la verità sul caso su cui sta lavorando alla figlia, ma la sequenza si interrompe bruscamente con Alyssa che viene assalita da una misteriosa entità.
Vi ricordiamo che Resident Evil Requiem sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 27 febbraio 2026. Il titolo sarà giocabile durante la Gamescom 2025, dunque aspettatevi nuovi dettagli e prime impressioni nei prossimi giorni.