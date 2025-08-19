Resident Evil: Requiem torna a mostrarsi con un trailer all'Opening Night Live

Un flashback del passato di Grace

La conversazione tra madre e figlia viene interrotta a causa di un blackout. Le due donne esplorano i corridoi bui dell'Hotel Remwood per cercare di ripristinare la corrente, ma presto sono costrette a scappare da un misterioso individuo che assassina il custode dell'edificio.

Il filmato si conclude con la madre che promette di raccontare la verità sul caso su cui sta lavorando alla figlia, ma la sequenza si interrompe bruscamente con Alyssa che viene assalita da una misteriosa entità.

Vi ricordiamo che Resident Evil Requiem sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 27 febbraio 2026. Il titolo sarà giocabile durante la Gamescom 2025, dunque aspettatevi nuovi dettagli e prime impressioni nei prossimi giorni.