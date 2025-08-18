NVIDIA ha annunciato che Resident Evil Requiem supporterà Path Tracing e DLSS 4 su PC, puntando a consegnare ai numerosi fan della serie targata Capcom una grafica mai così spettacolare e sofisticata.

Compatibile anche con Multi Frame Generation, Ray Reconstruction e NVIDIA Reflex, il nuovo capitolo della saga sfrutterà al massimo le GPU di attuale generazione, sfruttando la DLSS Super Resolution al fine di migliorare le prestazioni a parità di risoluzione effettiva, così da prestarsi a una maggiore scalabilità.

Come saprete, il Path Tracing o Full Ray Tracing è una tecnologia che riesce a esprimere appieno il potenziale visivo di ombre, riflessi, illuminazione globale e occlusione ambientale, donando ai personaggi e agli scenari una resa particolarmente realistica.

La lista dei giochi compatibili con queste tecnologie è ancora piuttosto breve, dunque per Resident Evil Requiem e per l'intero genere dei videogiochi horror si tratta di una grande occasione che difficilmente verrà sprecata.