NVIDIA ha annunciato che Resident Evil Requiem supporterà Path Tracing e DLSS 4 su PC, puntando a consegnare ai numerosi fan della serie targata Capcom una grafica mai così spettacolare e sofisticata.
Compatibile anche con Multi Frame Generation, Ray Reconstruction e NVIDIA Reflex, il nuovo capitolo della saga sfrutterà al massimo le GPU di attuale generazione, sfruttando la DLSS Super Resolution al fine di migliorare le prestazioni a parità di risoluzione effettiva, così da prestarsi a una maggiore scalabilità.
Come saprete, il Path Tracing o Full Ray Tracing è una tecnologia che riesce a esprimere appieno il potenziale visivo di ombre, riflessi, illuminazione globale e occlusione ambientale, donando ai personaggi e agli scenari una resa particolarmente realistica.
La lista dei giochi compatibili con queste tecnologie è ancora piuttosto breve, dunque per Resident Evil Requiem e per l'intero genere dei videogiochi horror si tratta di una grande occasione che difficilmente verrà sprecata.
Sarà possibile provarlo a Colonia
Resident Evil Requiem sarà giocabile alla Gamescom 2025, con una demo presente sullo showfloor che consentirà finalmente di toccare con mano l'avventura con protagonista Grace Ashcroft, forte di alcune interessanti novità come la doppia visuale, in prima o terza persona.
NVIDIA ha anche pubblicato un video diario in cui l'engine development support manager Masaru Ijuin discute delle novità rappresentate dal Path Tracing e di come questa tecnologia riuscirà a migliorare in maniera sostanziale la resa visiva di Requiem.