Il gameplay di Phantom Blade Zero è stato mostrato da NVIDIA con un nuovo trailer

NVIDIA ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Phantom Blade Zero al fine di mostrare il gioco in azione ed evidenziare i vantaggi del supporto a DLSS 4 e Multi Frame Generation, che su PC garantiranno prestazioni straordinarie.

Nell'ambito di un video della durata di quasi quattro minuti, l'action sviluppato dal team cinese S-GAME propone una carrellata fatta quasi esclusivamente da combattimenti, sebbene siano presenti anche alcuni accenni alla fase esplorativa.

L'azione è tuttavia al centro della scena, e a quanto pare il protagonista di Phantom Blade Zero si troverà ad affrontare un gran numero di avversari differenti, con la possibilità anche di effettuare delle spettacolari finisher e magari concatenarle.

Nel filmato trovano posto anche alcune delle armi che potremo brandire nel corso della campagna, che incidono in maniera importante sull'approccio che potremo utilizzare durante i combattimenti, anche in base al nemico che avremo di fronte.