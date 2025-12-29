Phantom Blade Zero è stato aggiunto alla lista dei desideri di oltre 1 milione di giocatori PC e PS5

Phantom Blade Zero può già vantare di essere nella lista dei desideri di oltre 1 milione di giocatori in tutto il mondo. La conferma è arrivata tramite un annuncio dell'account X ufficiale del titolo, che ha festeggiato questo importante traguardo e ha ringraziato i giocatori per il supporto e l'interesse mostrato finora.
Una cifra importante e per certi versi anche impressionante se pensiamo che è stata raggiunta in soli 15 giorni da quando sono state aperte le pagine dedicate degli store digitali e che il titolo al momento è solo su tre piattaforme, ovvero Steam, Epic Games Store e PlayStation Store.
Uno degli action più attesi del prossimo anno
Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Phantom Blade Zero sarà disponibile a partire dal 9 settembre su PC e su PS5 come esclusiva temporale per almeno dodici mesi.
Phantom Blade Zero è il nuovo action GDR di S-Game ambientato nel Phantom World, un caleidoscopio di poteri disparati in cui arti marziali come il Kung Fu cinese convivono con macchinari steampunk dalle fattezze intricate e arti occulte misteriose. Nel gioco vestiamo i panni di Soul, un assassino d'élite al servizio dell'Ordine, un'organizzazione enigmatica e potente che agisce nell'ombra, la cui vita viene sconvolta quando viene accusato ingiustamente dell'assissinio del patriarca.
Il titolo punta su un sistema di combattimento estremamente rapido e coreografico, con movimenti fluidi e duelli all'arma bianca che ricordano le grandi produzioni cinematografiche wuxia, che fin dai primissimi trailer e filmati di gameplay hanno attirato l'interesse di numerosi giocatori.