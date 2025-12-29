Phantom Blade Zero è stato aggiunto alla lista dei desideri di oltre 1 milione di giocatori PC e PS5

Phantom Blade Zero può già vantare di essere nella lista dei desideri di oltre 1 milione di giocatori in tutto il mondo. La conferma è arrivata tramite un annuncio dell'account X ufficiale del titolo, che ha festeggiato questo importante traguardo e ha ringraziato i giocatori per il supporto e l'interesse mostrato finora.

Una cifra importante e per certi versi anche impressionante se pensiamo che è stata raggiunta in soli 15 giorni da quando sono state aperte le pagine dedicate degli store digitali e che il titolo al momento è solo su tre piattaforme, ovvero Steam, Epic Games Store e PlayStation Store.