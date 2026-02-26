Crimson Desert: vediamo data di uscita e orario di sblocco confermati dal PlayStation Store

Il lancio di Crimson Desert si avvicina, pertanto possiamo intanto dare un'occhiata alla data di uscita e all'orario di sblocco confermati sul PlayStation Store, per avere un'idea più precisa di quanto sarà possibile lanciarci all'esplorazione del mondo di Pywel.

Lancio notturno

In base all'orario riportato su PlayStation Store, Crimson Desert dovrebbe essere disponibile a partire dalle ore 23:00 del 19 marzo, secondo l'orario italiano, dunque quasi al termine della giornata prevista.

Questo ovviamente riguarda la versione PS5, ma è probabile che un orario simile sia previsto anche per le altre, ovvero PC e Xbox Series X|S, in attesa di informazioni più precise.

In ogni caso, attendiamo eventuali comunicazioni da parte di Pearl Abyss, che potrebbe pubblicare l'ormai tradizionale mappa degli orari di sblocco nel periodo procedente al lancio, che resta comunque confermato per il 19 marzo.

Nel frattempo, del gioco abbiamo visto l'ampio open world nel trailer sulla "vita a Pywel", oltre a un altro video sul sistema di combattimento e progressione.