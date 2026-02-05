Crimson Desert presenta il sistema di combattimento e progressione in un nuovo trailer

Ci avviciniamo progressivamente all'uscita di Crimson Desert, mentre il team Pearl Abyss continua a spiegare in maniera approfondita le caratteristiche di questo interessante action RPG open world, in questo caso con un video incentrato su combattimento e progressione.
Nel nuovo video di panoramica delle caratteristiche di Crimson Desert, si legge nella descrizione degli sviluppatori, "scoprirete cosa significa combattere come un Mantogrigio", visto che lo stile di combattimento viene illustrato in maniera chiara nel corso del video, dando modo di valutare le caratteristiche del sistema.
Questo si presenta veloce e dinamico ma anche piuttosto profondo, influenzato sia dall'uso di specifiche armi che dalle abilità del protagonista, che possono essere concatenate per arrivare a effetti complessi.
Altri approfondimenti su un gioco interessante
Considerando le difficoltà riferite da Pearl Abyss nella costruzione di una demo efficace prima del lancio, che comunque potrebbe arrivare in seguito, il team si sta concentrando particolarmente sui materiali video per spiegare più precisamente cosa sia Crimson Desert, un gioco dotato di molte anime diverse.
Il video in questione mostra anche qualcosa sul sistema di progressione del gioco, mostrando come sbloccare le abilità, potenziare l'equipaggiamento, affrontare le minacce di Pywel e diventare infine un combattente formidabile.
Avevamo visto in precedenza che il sistema di combattimento di Crimson Desert sembra quasi da picchiaduro e l'impressione viene confermata anche in questo nuovo trailer, che mostra scontri di notevole impatto e caratterizzati dalla possibilità di utilizzare numerose tecniche e attacchi diversi.
Ricordiamo che la data di uscita di Crimson Desert è fissata per il 19 marzo 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e che il gioco si trova già nella lista dei desideri di oltre 2 milioni di giocatori.